McGregor: ’Coronavirus maakt ons uiteindelijk sterker’

„De maatregelen die we momenteel hanteren vanwege deze wilde Covid-19-aanval zullen ons uiteindelijk sterker maken”, zo stelt de 31-jarige MMA-vechter, doelend op het feit dat mensen nu beter op hun persoonlijke hygiëne gaan letten.

„Vaker handen wassen, minder vaak je eigen gezicht aanraken en veelvuldig je persoonlijke spullen schoonmaken. Eigenlijk zouden we dit altijd moeten doen.”

"Op dit moment let ik veel beter op dit soort zaken en voel ik me bullet proof"

McGregor is in ieder geval vastberaden om zelf scherper te blijven. „Ik heb altijd gelet op het wassen van mijn handen, maar niet genoeg, zo zie ik nu in. Als ik denk aan alle mensen die ik in mijn leven de hand hebben geschud... Veel van mijn fans willen niet alleen met me op de foto, maar me ook een hand geven. Geen probleem, denk ik dan altijd, maar eigenlijk is het natuurlijk niet slim. Want ik train dagelijks zo hard dat ik behoorlijk kwetsbaar ben. Door het handen schudden en het aanraken van mijn eigen gezicht loop ik geregeld een koutje of koorts op. Op dit moment let ik veel beter op dit soort zaken en voel ik me bullet proof en sta ik helemaal aan.”

Conor McGregor versloeg onlangs Donald Cerrone. Ⓒ AFP

UFC

De UFC heeft ondanks het coronavirus besloten om de geplande evenementen voorlopig door te laten gaan. Zaterdag wordt er in het Braziliaanse Brasilia gevochten. Fans zijn echter niet welkom. Diverse Amerikaanse events op latere data zijn verplaatst naar het UFC-hoofdkwartier in Las Vegas. De gevechten zullen achter gesloten deuren plaatsvinden, maar wel worden uitgezonden.

Volgende tegenstander

McGregor maakte begin dit jaar zijn rentree in de UFC-octagon. The Notorious rekende binnen een minuut af met de Amerikaan Donald Cerrone. Het is nog onduidelijk wie de volgende tegenstander wordt van de voormalig kampioen in zowel het veder- als lichtgewicht.