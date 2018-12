Veldwijk voor vier jaar naar KV Kortrijk

Vier clubs volgden de ontwikkelingen rond Veldwijk, die door zijn sterke uitleenbeurt aan PEC Zwolle vorig seizoen voor veel clubs interessant was, op de voet. Maar PEC Zwolle - dat de koopoptie eerder niet kon betalen die aan zijn huurcontract hing - vond het niet verantwoord tot het allerlaatste moment te wachten om de 25-jarige spits terug te halen en haalde de Deen Nicolai Brock-Madsen.

Voor zijn oude club Excelsior was de vandaag vastgelegde Mike van Duinen de eerste keus en ADO Den Haag en FC Utrecht hoefden de schaduwlijst waar Veldwijk op stond, wanneer respectievelijk Mike Havenaar of Sébastien Haller zou vertrekken, niet aan te spreken. Kortrijk - de nummer 8 van België - prijst zich nu gelukkig met de man die vorig seizoen 14 goals in 35 duels maakte bij PEC.

