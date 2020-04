Bayern wil Neuer niet zomaar laten gaan

Hij praat dan over een contract voor ’langere tijd’ met de international van Duitsland. Neuer, al sinds 2011 bij Bayern, zei onlangs boos te zijn omdat details van de besprekingen tussen hem en de club voortdurend uitlekken.

Officieel heeft Neuer nog één jaar te gaan bij de kampioen. Voor de 34-jarige doelman betekent dat in de praktijk de keuze tussen nu bijtekenen of vertrekken. Er doen berichten de ronde dat Neuer alleen voor vijf jaar wil verlengen, maar dat Bayern aan een kortere periode denkt. „Een speler van dit kaliber laten wij niet zo maar gaan”, zei Rummenigge. „Ik ben er van overtuigd dat we een voor beide partijen bevredigende oplossing vinden.”

In Duitsland is er hoop dat er in mei weer gevoetbald kan worden en dat de bal in de Bundesliga weer kan rollen. Bij der Rekordmeister zal Neuer waarschijnlijk weer onder de lat staan.