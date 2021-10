’Selectie Mark Flekken ook een signaal van Van Gaal’

„Ik zag hem laatst aan het werk tegen Mainz. Toen zat hij net bij de voorselectie. Hij maakt een heel goede, volwassen indruk en heeft natuurlijk ook de goede leeftijd voor een keeper”, aldus het rvc-lid van Schalke 04. „Ik vind het wel leuk dat Van Gaal met de keuze voor Flekken laat zien dat hij goed geïnformeerd is. Hij en keeperstrainer Frans Hoek kijken vaak wat verder dan de meeste mensen. Het is ook een signaal naar Nederlandse voetballers, dat je ook via een omweg het Nederlands elftal kunt halen.”

Mulder hoopt voor Flekken dat hij direct speelminuten kan meepakken tegen Letland of Gibraltar. „Al vraag ik me af of Van Gaal dan zijn kwaliteiten kan beoordelen. Ik weet namelijk niet of hij iets te doen krijgt in deze wedstrijden...”, lacht de oud-international. „Flekken zal uiteindelijk niet het verschil maken tussen wel of geen WK voor Oranje. Maar Van Gaal kan in deze interlandperiode natuurlijk wel een indruk krijgen van wie die jongen is. Hij leert hem een beetje kennen. Dat zal vooral de functie van deze selectie zijn.”

Voor Mulder is Justin Bijlow momenteel de nummer 1 doelman van Oranje. „Hij maakte donderdag ook weer een geweldige indruk bij Feyenoord-Slavia Praag. Ik vind hem echt top.”