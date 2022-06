Teze schrijft historie met razendsnelle gele kaart in Oranje

De verdediger incasseerde al na drie minuten geel en dat is de snelste gele kaart ooit voor een debutant in Oranje. Teze kreeg de kaart voor het zetten van een blok bij Daniel James.

Het record stond op naam van Orlando Trustfull, die in 1995 bij zijn debuut tegen Wit-Rusland na negen minuten geel had gekregen. Teze is de 101e PSV-speler die acte de présence geeft in het Nederlands elftal. Daarmee is PSV na Ajax (129 internationals) en Feyenoord (107 internationals) de op twee na grootste leverancier van het Nederlands elftal.