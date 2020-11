Teambaas Patrick Lefevere: ’Fabio Jakobsen wonderbaarlijk strijdbaar’

„Officieel, volgens het reglement van de UCI, kon ik vanaf vrijdag het loon van Fabio tot de helft herleiden. Wat ik natuurlijk niet heb gedaan en ook niet ga doen”, aldus Lefevere.

„Hij blijft zijn volledige salaris ontvangen, inclusief de aanzienlijke loonsverhoging die voor 2021 was afgesproken. Het plan blijft wel om dat financiële verlies op Groenewegen te verhalen. We hebben de beelden van de sprint gisteren nog een keer opnieuw bekeken. Sorry, wat daar gebeurt, kan gewoon niet.”

Patrick Lefevere Ⓒ HH/ANP

Lefevere noemt het ongeval van Jakobsen en Groenewegen een ’zwarte vlek’ op het seizoen. De wielrenner zit momenteel nog midden in zijn revalidatie. Onlangs werd tijdens een pijnlijke operatie een stuk bot uit zijn heup gehaald, wat vervolgens als kaakbeen is geplaatst. Over enkele maanden kunnen implantaten en nieuwe tanden worden vastgezet.

„Idealiter kan Fabio mee op teamstage met de ploeg in december. Dat is de wensdroom die hij zelf heeft en ook binnen de ploeg hopen we daar heel erg op. Het zou een zegen zijn om hem alleen al maar tussen de renners te hebben. Het moet gezegd dat hij zelf wonderbaarlijk strijdbaar is. Ik was bang voor de mentale impact van de crash, maar zelf vindt hij dat geen punt.”