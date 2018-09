’KNVB is een AAA-merk’

’De media schilderen de KNVB af als een voetbalbond in chaos’, schrijft de beoogd opvolger van Van Oostveen in een brief aan het personeel die in het bezit is van TELESPORT. ’Ik snap die perceptie. Maar juist daarom wil ik jullie laten weten dat we klaar staan om de KNVB te laten door ontwikkelen.’

Lief en leed

De Jong schetst in het schrijven een zonnig beeld. ’Ik wil jullie laten weten dat ik vertrouwen heb ik de KNVB, in jullie, in onze plannen en in onze toekomst. (…) Samen kunnen we de hectiek van dit moment aan, samen bouwen we verder aan de KNVB en samen gaan we lief en leed delen.’

Vlekkeloos

Volgens de directeur gaan er heel veel dingen goed bij de voetbalbond. ’Zie de Campus, zie onze vorderingen op het gebied van video-arbitrage, zie hoe de FIFA het werk van Marco van Basten waardeert, zie onze financiële situatie, zie hoe onze competities vrijwel vlekkeloos verlopen, zie hoe onze sponsors zich aan ons binden. (…) De KNVB is en blijft een AAA-merk, wat anderen ook beweren. (…) Ik sta in de startblokken om er samen met jullie allemaal iets moois van te maken. De toekomst is van ons.’

Lees hieronder de brief van Gijs de Jong aan het personeel van de KNVB.