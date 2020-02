Benzema helpt Real Madrid langs Atletico

De Fransman tikte de bal binnen op aangeven van landgenoot Ferland Mendy, de linksback die met een fraaie steekpass was gelanceerd door invaller Vinicius Júnior. Bij Atlético kwam de teruggekeerde Yannick Carrasco na 70 minuten in het veld, maar de Belg kon de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Real Madrid vergrootte aan kop van de Spaanse competitie de voorsprong op FC Barcelona tot zes punten. De Catalanen ontvangen zondag Levante. Atlético raakt steeds verder achterop. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft nu dertien punten achterstand op Real.

Atlético pakte slechts één punt uit de laatste drie competitieduels. Het elftal van Simeone kwam in al die wedstrijden ook niet tot scoren. De laatste keer dat Atlético drie competitieduels op rij geen doelpunt maakte, was in 2011.