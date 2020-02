Max Verstappen tevreden na eerste testweek

„We hebben veel ronden kunnen rijden en veel data kunnen verzamelen, dat is in deze fase het belangrijkste. Rondetijden zeggen op dit moment helemaal niets”, zei Verstappen, die na de lunch het stuur overdroeg aan teamgenoot Alexander Albon.

Met de betrouwbaarheid van de RB16 zit het wel goed, zo bleek tijdens de eerste testdriedaagse in Barcelona. Al stond Verstappen vrijdag wel even in de pits omdat er iets was afgebroken aan de achterkant van de auto. „Er hing ineens een wiel in de lucht, dus ja, dat merk je wel”, zei de 22-jarige coureur. De monteurs van Red Bull wisten de schade snel te herstellen, waardoor Verstappen in de ochtendsessie in totaal 86 rondes kon afleggen. Zijn snelste rondje ging in 1.17,636, bijna 2 seconden langzamer dan Valtteri Bottas in de Mercedes. „We hebben ons hele testprogramma kunnen afwerken. Het was een goede eerste week.”