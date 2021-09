Pijnlijke middag voor Vitesse

Eerder verloor Vitesse in Arnhem ook al met 3-0 van Willem II, terwijl de Arnhemmers in Amsterdam met 5-0 klop kregen van Ajax. Met dertien tegengoals heeft Vitesse op dit moment de op één na meest gepasseerde defensie in de Eredivisie. Alleen SC Cambuur, dat zaterdag met 9-0 klop kreeg van Ajax, heeft meer doelpunten moeten incasseren.

Vitesse begon voor het eerst dit seizoen met het driemanschap, dat vorig seizoen zo goed samenspeelde: Bazoer, Doekhi en Rasmussen, die voor het eerst sinds zijn rugblessure weer in de basis begon. Rasmussen werd in de rust, bij een achterstand van 2-0, alweer gewisseld door trainer Thomas Letsch.

Pröpper weer trefzeker

De grote man bij FC Twente was nota bene een Arnhemmer. Robin Pröpper, in zijn jonge jaren een blauwe maandag actief in de jeugdafdeling van Vitesse, deed zijn nieuwe reputatie als doelpuntenmaker eer aan met weer twee goals.

In vijf seizoenen bij Heracles Almelo maakte de centrumverdediger zeven goals in de Eredivisie. Dat aantal heeft hij in vijf wedstrijden bij FC Twente al aardig benaderd. De transfervrij van Heracles overgenomen verdediger maakte tegen Ajax al de late 1-1 en verzorgde tegen FC Utrecht in blessuretijd de winnende goal. Daar kwam in Arnhem de vroege 1-0 bij.

Al in de derde minuut kopte Pröpper een vrije trap in het Vitesse-doel. En ook na rust kopte hij raak, ditmaal op een voorzet van Giovanni Troupée. Tussendoor had uitgerekend Ricky van Wolfswinkel, die bij Vitesse een heldenstatus geniet vanwege zijn hoofdrol in de gewonnen bekerfinale van 2017, vanaf de strafschopstip voor de 2-0 gezorgd. De penalty was versierd door Pröpper die gemakkelijk naar de grond ging na onbehouwen inlopen van Matus Bero.

Met vier goals is Pröpper een verrassende clubtopscorer. De verdediger verzorgde meer dan de helft van de Twentse productie. Van Wolfswinkel volgt met twee goals, terwijl in Arnhem ook Michel Vlap van de nul afkwam. Na een goede rush van de jongeling Daan Rots en bekeken doortikken van Van Wolfswinkel joeg de Fries de bal in het doel achter Vitesse-doelman Markus Schubert.

Betrouwbare Lars Unnerstall

FC Twente wil dit seizoen serieus meedoen om de Europese plaatsen, maar kende een stroeve seizoenstart met alleen een punt in de thuiswedstrijd tegen Ajax en uitnederlagen tegen Fortuna Sittard en SC Cambuur. In Leeuwarden zat er weinig schwung in bij de ploeg van trainer Ron Jans, maar zowel vorige week tegen FC Utrecht als tegen Vitesse, directe concurrenten in de beoogde strijd om de Europese plaatsen, toonden de Enschedeërs aan dat er dit seizoen rekening gehouden moet worden met FC Twente.

Een niet te onderschatten factor is doelman Lars Unnerstall, die ook in Arnhem weer betrouwbaar keepte. In de fase tussen de 0-1 en 0-2 van FC Twente was dit belangrijk, want toen had Vitesse het betere van het spel en was de thuisploeg enkele malen dicht bij de gelijkmaker. Oussama Tannane was in deze fase de gevaarlijkste man bij Vitesse, dat als zo vaak moeite had om de kansen te benutten. Met name Loïs Openda had de kans om de gelijkmaker te maken.

Opvallend genoeg werd Tannane, die de voorkeur had gekregen boven Yann Gboho, in de rust door Letsch alweer bedankt voor bewezen diensten evenals Rasmussen en de onzichtbare spits Nikolai Baden Frederiksen. Met Gboho, Enzo Cornelisse en Oussama Darfalou probeerde Letsch in de tweede helft iets te forceren, maar FC Twente breidde de score gemakkelijk uit. Pas bij de stand van 0-4 kon Darfalou iets terugdoen voor Vitesse. In de slotfase incasseerde captain Doekhi ook nog de tweede gele en dus rode kaart.