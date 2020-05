Babos opvolger Ten Rouwelaar bij NAC

Hij is de opvolger van Jelle ten Rouwelaar die bij Anderlecht aan de slag gaat. De 45-jarige Hongaar is een driejarig contract overeenkomen bij de club die uitkomt in de eerste divisie.

Babos werkte de afgelopen twee jaar bij NEC als keeperstrainer. De oud-keeper verdedigde zes seizoenen het doel van NAC en speelde in Nederland ook voor Feyenoord en NEC.