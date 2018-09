Fosu-Mensah: 'Extra scherp tegen Zlatan'

"Het gaat goed, ik ben fit en heb niet veel te klagen", aldus Fosu-Mensah (18) bij FOX Sports. "Ik heb nog niet veel gespeeld, maar train met de hoofdmacht mee en doe alles met het eerste. Ik wil mezelf in de basis knokken."

"Ik praat met José Mourinho over mijn ontwikkeling, dat doet hij goed", aldus de verdediger, die vorig seizoen onder Louis van Gaal zijn debuut maakte bij ManUnited. "Mourinho heeft vertrouwen in me, daarom houdt hij me bij de selectie."

"Trainen met Zlatan is heel speciaal en je leert veel. Na afloop zie je hoe hij vrije trappen neemt en hoe hij afwerkt. Dan zie je wat een topspeler hij is. Als je tegenover hem staat, kun je ook veel leren van hem. Je bent extra scherp als je tegen hem traint en hij heeft me dan ook nog niet echt te kijk gezet."