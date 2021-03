Opgetogen Max Verstappen smijt met taart: ‘Een geweldige start’

Verstappen was in alle sectoren de snelste man tijdens zijn beslissende rondje en liet Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ver achter zich. ,,Dit is een geweldige start”, erkende Verstappen na afloop. ,,Het hele weekeinde werkt de auto goed. Het is heel fijn om zo rond te rijden. De omstandigheden veranderen hier geregeld, dat maakt het niet makkelijk om de auto af te stellen, maar tijdens de kwalificatie ging het erg goed. Ik ben heel blij met pole.”

De 23-jarige coureur kan met veel vertrouwen toewerken naar de race op zondag, die om 17.00 uur Nederlandse tijd start. ,,De auto werkt over het algemeen goed, zowel over een ronde als in de lange runs. Ik kijk ernaar uit. Hopelijk hebben we een clean start en goede eerste ronde.”

Taart

Verstappen vierde zijn pole position met taart. Die was echter niet voor hemzelf bedoeld. Oud-coureur David Coulthard, die na afloop de interviews verzorgde, vierde zaterdag zijn vijftigste verjaardag en kreeg de taart door Verstappen in zijn gezicht geduwd. Tot groot plezier van beide heren.

