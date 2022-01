Australian Open: Alizé Cornet verrast Simona Halep

Halep, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), had aanvankelijk weinig in te brengen tegen Cornet. Na verlies van de eerste set kwam de Roemeense in de tweede met 3-1 achter. De nummer 15 van de wereld knokte zich echter terug in de partij met drie breaks op rij. Op 3-3 in de laatste set verloor Halep haar servicebeurt. Cornet maakte het karwei daarna af in de Rod Laver Arena, waar de temperatuur opliep tot zo’n 30 graden Celsius.

Danielle Collins

De Française gaat het nu opnemen tegen de Amerikaanse Danielle Collins, die Elise Mertens uit België versloeg: 4-6 6-4 6-4. De partij duurde bijna 3 uur.

Collins is na Madison Keys en Jessica Pegula de derde Amerikaanse bij de laatste acht in Melbourne. De 28-jarige Collins, nummer 30 van de wereld, haalde in 2019 al eens de halve finales op de Australian Open.