Opvallend moment Australian Open: Kaia Kanepi juicht te vroeg in supertiebreak

Kanepi mocht in de derde set bij een voorsprong van 5-4 voor de winst serveren, maar verspeelde een voorsprong van 40-15. Vervolgens knokte ze zich terug van een achterstand van 5-6. In de tiebreak trok de Estse de partij naar zich toe.

Kanepi heeft wel een ware haat-liefdeverhouding ontwikkeld met matchpoints tijdens de vierde ronde van de Australian Open. De Estse dacht in de super tiebreak bijvoorbeeld al op 9-7 dat ze had gewonnen, maar was eventjes vergeten dat het in zo’n beslissend spel gaat om tien gewonnen punten.

Kanepi bereikte voor het eerst de kwartfinales op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Iga Swiatek is haar volgende tegenstandster. De Poolse schaarde zich bij de laatste acht met een zege op de Roemeense Sorana Cirstea (5-7 6-3 6-3).

Sabalenka strandde vorig jaar ook in de vierde ronde van de Australian Open. In de aanloop naar het toernooi in Melbourne baarde de als tweede geplaatste speelster opzien door onderhands te serveren, omdat haar service het liet afweten. In twee duels voorafgaand aan het grandslamtoernooi sloeg ze liefst 39 dubbele fouten. De Australische oud-tennisser Mark Philippoussis, die bekend stond om zijn harde opslag, voorzag haar van advies.

Alizé Cornet verrast Simona Halep

De Franse tennisster Alizé Cornet heeft voor het eerst de laatste acht gehaald op een grandslamtoernooi. De 32-jarige Cornet, nummer 61 van de wereld, versloeg Simona Halep in de vierde ronde van de Australian Open in drie sets: 6-4 3-6 6-4. Bij haar 63e deelname aan een grandslamtoernooi staat de Française nu voor het eerst in de kwartfinales.

Simona Halep baalt in haar verloren partij tegen Alize Cornet. Ⓒ AFP

Halep, voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), had aanvankelijk weinig in te brengen tegen Cornet. Na verlies van de eerste set kwam de Roemeense in de tweede met 3-1 achter. De nummer 15 van de wereld knokte zich echter terug in de partij met drie breaks op rij. Op 3-3 in de laatste set verloor Halep haar servicebeurt. Cornet maakte het karwei daarna af in de Rod Laver Arena, waar de temperatuur opliep tot zo’n 30 graden Celsius.

Danielle Collins

De Française gaat het nu opnemen tegen de Amerikaanse Danielle Collins, die Elise Mertens uit België versloeg: 4-6 6-4 6-4. De partij duurde bijna 3 uur.

Collins is na Madison Keys en Jessica Pegula de derde Amerikaanse bij de laatste acht in Melbourne. De 28-jarige Collins, nummer 30 van de wereld, haalde in 2019 al eens de halve finales op de Australian Open.