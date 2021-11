Clarence Seedorf en Khabib Nurmagomedov slaan handen ineen

Het is de bedoeling dat de komende vijf jaar op tien verschillende plekken in de wereld voetbalscholen komen die trainingsmethoden uit het voerbal en de mixed martial arts (MMA) gaan combineren. Het is nog onduidelijk hoe en wat en waar precies.

„We hebben dezelfde missie in het leven”, aldus Seedorf in een toelichting. „We willen iets teruggeven aan de jonge generaties. Ik weet dat Khabib precies weet wat hij kan brengen vanuit een MMA-perspectief. Ik denk dat ik weet wat ik kan brengen vanuit een voetbalperspectief. En dat gaan we doen.”