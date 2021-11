Sport Kort: UEFA verlaagt straf Hongarije voor wangedrag fans tijdens EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oss op 27 maart vierde grand prix in WK motorcross

19.45 uur: De Grote Prijs van Nederland in het WK motorcross staat in 2022 gepland op 27 maart. De wedstrijden zullen dan net als dit jaar op circuit De Witte Ruysheuvel in Oss worden gehouden. Promotor Infront Moto Racing publiceerde woensdag de voorlopige kalender met daarop twintig races.

Het WK opent op 20 februari met de Grote Prijs van Groot-Brittannië, gevolgd door de GP van Argentinië op 6 maart. De cross in Oss is vooralsnog de vierde race van het seizoen, hoewel de promotor nog geen locatie heeft voor de derde race op 20 maart. De Grote Prijs van Turkije is op 4 september de voorlaatste race. Voor de laatste race op 18 september is ook nog geen locatie. De Motorcross der Naties is op 25 september in de Verenigde Staten.

Jeffrey Herlings veroverde dit jaar voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel in de koningsklasse MXGP. Hij stelde de titel in de laatste cross pas veilig en won met slechts 5 punten meer dan de Fransman Romain Febvre. Dat het WK zo’n spannend slot kende, kwam mede door een onfortuinlijke blessure die Herlings in de Nederlandse grand prix in Oss opliep. Een concurrent landde na een sprong met zijn motor op de schouder van de Brabander. Door een breukje miste hij drie manches.

Servië derde tegenstander Nederlandse zaalvoetballers bij EK

19.42 uur: De Nederlandse zaalvoetballers nemen het begin volgend jaar in de groepsfase van het Europees kampioenschap in eigen land naast wereldkampioen Portugal en Oekraïne op tegen Servië. Servië won woensdag in Minsk in de play-offs met 3-2 van Belarus na eerder de thuiswedstrijd al met 3-1 te hebben gewonnen.

Het EK is van 19 januari tot en met 6 februari in Groningen en Amsterdam. Oranje speelt de drie pouleduels in de Ziggo Dome. Nederland begint 19 januari tegen Oekraïne, 23 januari is Portugal de opponent van het team van bondscoach Max Tjaden en Oranje sluit de poulefase 28 januari af tegen Servië.

Voor het eerst doen in totaal zestien landen mee. Dat waren er tot dit EK twaalf.

Griezmann (Atlético) mist ook duel met AC Milan wegens schorsing

19.21 uur: Atlético Madrid kan volgende week woensdag in de ontmoeting met AC Milan in de Champions League, niet beschikken over Antoine Griezmann. De aanvaller krijgt van de UEFA een tweede duel schorsing opgelegd naar aanleiding van zijn rode kaart vorige maand tegen Liverpool (2-3) na een overtreding op Roberto Firmino.

Griezmann miste door die kaart de return tegen Liverpool (2-0 verlies) en hoopte dat het bij een schorsing van één duel zou blijven. Atlético heeft inmiddels van de Europese voetbalbond gehoord dat het om twee wedstrijden gaat.

Atlético is, achter de al geplaatste koploper Liverpool, met FC Porto verwikkeld in de strijd om de tweede plek. De nummer 2 plaatst zich ook voor de achtste finales.

Griezmann maakte in de laatste zes duels voor Atlético vijf doelpunten.

Na Derby County ook puntenaftrek Reading voor overtreden regels

19.21 uur: Reading krijgt in de Engelse eerste divisie, het Championship, 6 punten in mindering. De club heeft niet voldaan aan de financiële regels. Reading krijgt als tweede straf, aan het einde van het seizoen 2022/2023, nog eens 6 strafpunten opgelegd.

Reading zakt door de puntenvermindering naar de negentiende plek, nog 4 punten boven de degradatiezone.

Een dag eerder kreeg Derby County, ook vanwege het overtreden van de financiële regels, nog eens 9 extra strafpunten waarmee het totaal uitkwam op 21 strafpunten. De club van coach Wayne Rooney staat daardoor onderaan met -3 punten en lijkt degradatie naar het derde niveau niet meer te kunnen voorkomen.

UEFA verlaagt straf Hongarije voor wangedrag fans tijdens EK

18:35 uur De UEFA heeft de straf die de Hongaarse voetbalbond afgelopen zomer tijdens het Europees kampioenschap kreeg, teruggedraaid. Het nationale elftal van dat land moet nu twee wedstrijden zonder fans spelen, terwijl dat er eerst drie waren. De boete van 100.000 euro blijft wel overeind staan.

Hongaarse supporters misdroegen zich op het EK in het groepsduel met Frankrijk (1-1). In de uitverkochte Puskas Arena in Boedapest waren in bepaalde hoeken van het stadion apengeluiden van Hongaarse fans te horen, aan het adres van onder anderen Kylian Mbappé en Karim Benzema.

Voor die spreekkoren, en homofobe spreekkoren tegen Duitsland en Portugal, kreeg de Hongaarse bond eerst als straf het spelen van drie duels in een leeg stadion, waarvan eentje voorwaardelijk. Die straf is nu teruggebracht naar twee duels, waarvan één voorwaardelijk. Hongarije had echter nog een andere straf van een duel zonder publiek openstaan van wereldvoetbalbond FIFA, voor racistische spreekkoren in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in september. Daardoor speelt Hongarije alsnog twee wedstrijden zonder fans.

Schorsing Russische atletiekbond weer verlengd

16:35 uur De schorsing van de Russische atletiekfederatie (RusAF) is opnieuw verlengd. Op het congres van de mondiale atletiekbond World Athletics stemde een overgrote meerderheid van de afgevaardigden in met een langere uitsluiting.

RusAF is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenen en geen dopingverleden hebben, mogen ze onder neutrale vlag meedoen.

World Athletics keurde eerder dit jaar wel een hervormingsplan goed, waarin de Russische atletiekbond beterschap belooft en alles in het werk zal stellen de in het land diepgewortelde dopingcultuur uit te roeien. De Noorse onderzoeker Rune Andersen, die toeziet op de hervormingen, liet tijdens het congres weten dat het wel degelijk de goede kant opgaat in Rusland en een serieuze cultuurverandering aan de gang is, maar dat er nog altijd mensen in de Russische atletiek zijn die de nieuwe cultuur nog niet hebben omarmd.

Zeilsters Van Aanholt en De Ruijter leiden op WK

14:33 uur De zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter staan na de tweede dag van het WK in de 49erFX-klasse aan de leiding. Dankzij een derde, een tweede en een zevende plaats in de woensdag gevaren races klommen de Europees kampioenen van de vijfde naar de eerste plaats in het klassement.

Van Aanholt en De Ruijter, een gelegenheidsduo omdat hun vaste partners geblesseerd zijn, hebben 5 punten voorsprong op de Noorse vrouwen Helene Naess en Marie Rønningen op het eerste mondiale toernooi na de Spelen van Tokio.

Ook de Nederlandse mannen deden het voor de kust van Al-Mussanah in Oman goed in de 49er-klasse. Bart Lambriex en Floris van de Werken wonnen de tweede race van de dag, in de andere twee races werden ze tiende en vierde. Het leverde een positieverbetering op van de elfde naar de vijfde plaats met de leiders, de Australiërs Otto Henry en Miles Davey, nog duidelijk in het vizier.

Basketballer Curry groots bij imponerende Warriors

08:32 uur Met Stephen Curry als uitblinker hebben de Golden State Warriors in New York Brooklyn Nets verslagen. Het topduel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eindigde in 117-99, mede dankzij 37 punten van Curry die zijn voormalig ploeggenoot Kevin Durant aftroefde.

Curry was goed voor liefst negen driepunters voor de Warriors die kort voor de pauze de wedstrijd in handen namen. Daar konden James Harden (24 punten) en Durant (19) niets aan veranderen. Met de winst verstevigde Golden State de leidende positie in de Western Conference met inmiddels twaalf overwinningen tegen twee nederlagen.

De ploeg van coach Steve Kerr lijkt daarmee weer een serieuze titelkandidaat nadat het de afgelopen twee seizoenen de play-offs was misgelopen.