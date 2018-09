Opnieuw kwartiertje voor Van der Vaart

De Nederlandse routinier viel in en tegen Viborg pas in de slotfase in voor de Nigeriaan Ebere Onuachu. Hij kon aan de stand niets meer veranderen. Die bleef 0-0. Bij de thuisclub bleef Groninger Jeroen Veldmate op de bank.

Midtjylland heeft na zeven duels tien punten, vijf minder dan Brondby IF, FC Kopenhagen en Aalborg BK.