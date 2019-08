Horner spreekt over ’frustrerende’ dag

,,Max deed alles wat we van hem vroegen, hij had een goede start en controleerde de race in de eerste ronden. We moesten eerder de pits in dan Lewis, die zes ronden later naar binnen ging en Mercedes had vandaag een geweldig tempo. Ze bleven aandringen maar we konden ons verdedigen.”

Horner vervolgde: ,,Max en Lewis waren, met nog 22 ronden te gaan, zo ver voor op de rest van het veld dat Mercedes Lewis naar binnen kon halen voor een setje medium banden. Als we hetzelfde hadden gedaan, zouden we de positie sowieso hebben verloren, dus dat had aan het einde niet uitgemaakt. Felicitaties aan Mercedes en Lewis vandaag, ze waren in staat om de leiding te nemen met nog drie of vier ronden te gaan. Op dat moment hadden we niets meer te verliezen en kozen ervoor om een nieuwe set zachte banden onder de auto te schroeven om de snelste ronde te pakken.”

Bekijk ook: Hamilton haalt venijnig uit richting Gasly

Pierre Gasly kwam na een slechte start amper meer in het stuk voor en stelde voor de zoveelste keer dit seizoen teleur. Hij werd slechts zesde. ,,Pierre verloor enkele plaatsen in de eerste ronde, maar wist zich via onze strategie te herstellen tot P6. De tweede en zesde plek voelen enigszins frustrerend aan op een dag die meer beloofde, maar desondanks bereikten we P2, pole position en de snelste ronde.”

Horner was bovenal trots op Verstappen, die twee van de laatste vier races won. ,,Max heeft de kloof met Valtteri in het kampioenschap gedicht en het hele team gaat nu een welverdiende zomerpauze in met een goed presterende auto in de laatste paar races.”