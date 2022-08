Onzekerheid overheerst bij Vitesse, flinke stap achteruit dreigt voor club

Voetbal

Vitesse meldt voortgang in overname: ’Nagenoeg akkoord’

Vitesse heeft een update gegeven over het overnameproces. Volgens algemeen directeur Pascal van Wijk zit er schot in de zaak. „We zijn met een overnamepartij nagenoeg akkoord over een definitief koopcontract”, laat Van Wijk weten.