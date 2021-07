Uitslag en klassementen Tour: Tadej Pogacar wint geel, bollen en wit; ritzege Wout van Aert

Bekijk hier de uitslagen en klassementen van de Tour de France

De Sloveen neemt niet alleen het geel mee naar huis, maar ook de bollen en het wit. Dit presteerde hij afgelopen jaar ook. Jonas Vingegaard en Richard Carapaz completeren het podium. Wilco Kelderman is met een vijfde plaats de beste Nederlander. Het groen is voor Mark Cavendish. Bahrain-Victorious, het team van Wout Poels, valt ook nog in de prijzen als de winnaar van het ploegenklassement.

Vooruitblik

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die twee etappes won en als vijfde eindigde in de Tour van 1998, zijn licht schijnen over de slotrit.

Etappe 21: Chatou - Paris Champs-Élysées 108,4 km

Parijs is in zicht. De renners moeten zondag vanuit Chatou nog slechts 108 kilometer afleggen en dan zit de 108e editie van de Tour de France erop.

Op de Champs-Élysées wacht traditiegetrouw een massasprint. De laatste keer dat die werd vermeden, was in 2005. Aleksandr Vinokourov was het peloton toen te slim af met een indrukwekkende solo.

„Het wordt op de slotdag pas leuk wanneer je Parijs binnenrijdt”, weet Boogerd uit eigen ervaring. „Dan is het nog even gas geven en ben je klaar. Voor de rest vond ik die laatste dag vaak een lijdensweg. We reden op weg naar Parijs altijd heel langzaam, vanwege al die champagne-momentjes. Tijdens mijn eerste Tour vond ik het allemaal nog mooi. Later werd het een moetje.”

Het kan volgens Boogerd niet anders of er wordt zondag in Parijs gesprint om de ritzege. „Zo’n Vinokorouv-scenario is niet aannemelijk. Er wordt op de Champs-Élysées altijd zo hard gereden. Je moet eigenlijk mazzel hebben wil je solo finishen.” Boogerd rekent in Parijs ’gewoon’ op Mark Cavendish als winnaar. „Die zal willen uitpakken.”

Driehonderd meter

Anders dan andere jaren ligt de finishstreep dit keer iets verderop op de Champs-Élysées. Het scheelt slechts 300 meter, maar de afstand van de laatste bocht tot de meet, is daardoor wel ruim verdubbeld tot 700 meter.

„Dat maakt zeker verschil”, stelt Boogerd. „Vroeger was positioneren héél belangrijk en gingen ze meteen aan na de laatste bocht, daardoor werd het vaak een korte sprint en zag je wel eens een verrassende winnaar. Nu zullen de sprinters pas aangaan op de plek waar eerst de finish lag.”

Bekijk hier de rituitslagen, standen in de klassementen en het volledige etappeschema in de Tour de France