Krajicek haalt ook Chachanov en Canadees naar Ahoy

De Rus Karen Chachanov en de Canadees Felix Auger-Aliassime keren terug naar Ahoy, waar van 8 tot en met 16 februari wordt gestreden om een ATP-titel.

Groot talent

„Felix Auger-Aliassime wordt gezien als een van de allergrootste talenten van dit moment. Met drie finaleplaatsen heeft hij in 2019 een enorme sprong gemaakt. Zijn 21e plaats op de wereldranglijst is op deze leeftijd echt een topprestatie”, lichtte Krajicek toe. Auger-Aliassime is 19 jaar en speelde dit jaar finales in Rio de Janeiro, Lyon en Stuttgart.

Chachanov (23) heeft al vier titels gewonnen en stond dit jaar al even achtste op de wereldranglijst. Krajicek: „Hij is al een stapje verder, maar mag met zijn 23 jaar ook nog steeds als een toptalent worden gezien.” Chachanov heeft iets recht te zetten in Rotterdam. Dit jaar verloor hij er in de eerste ronde van Tallon Griekspoor.

Eerder kondigde Krajicek al de komst van onder anderen de Rus Daniil Medvedev, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Zwitser Stan Wawrinka aan.