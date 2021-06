Ranomi Kromowidjojo blijft ook na Tokio actief

Eerder lag het in de lijn der verwachting dat de Groningse na Tokio een break zou nemen en pas daarna een keuze zou gaan maken over haar sportieve toekomst. Maar de eerste twee edities van de ISL zijn de drievoudig olympisch kampioene dusdanig goed bevallen dat ze wederom wil deelnemen. „Ik vind het supergaaf, het is één groot spektakel”, verklaart Kromowidjojo. „De Olympische Spelen van Tokio gaan dus sowieso niet mijn laatste wedstrijd zijn.”

De ISL is een relatief nieuw concept, buiten de wereldzwembond FINA om, met het doel om het zwemmen aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. Bij de ISL strijden tien internationale teams met elk zo’n dertig atleten (vrouwen en mannen) tegen elkaar op alle nummers en in verschillende formats. Het reguliere ISL-seizoen bestaat uit vier wedstrijden in Napels en duurt van eind augustus tot eind september. Aansluitend wordt een ranking opgemaakt en vallen de twee laatste teams af. Voor de beste acht formaties wachten medio november de play-offs en de finale volgt begin januari. De ISL is voor de atleten ook in financieel opzicht bovengemiddeld aantrekkelijk, gezien de totale prijzenpot van zo’n vijf miljoen euro.

Eerst vertrekt Kromo op 10 juli naar Tokio voor haar vierde deelname aan de Spelen.