Peter Bosz ziet huidige PSV-selectie succesvol zijn in cruciale openingsfase seizoen

EINDHOVEN - Trainer Peter Bosz denkt dat PSV kansrijk is in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, ook als er voor dat duel van volgende week vrijdag geen nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd worden. Hetzelfde geldt voor de dubbel tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League.

Peter Bosz. Ⓒ ANP/HH