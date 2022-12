Premium Het beste van De Telegraaf

De Nederlandse zomer van Lionel Messi in 2005: gek op spekkies én de receptioniste

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Lionel Messi tijdens de zomer van 2005. Ⓒ Hans van Tilburg

Nog één interland kunnen Argentinië en zijn grote schare fans wereldwijd genieten van Lionel Messi, die wordt gezien als de beste voetballer ooit. Na de WK-finale van komende zondag stopt hij als international, maakte de grote ster van La Albiceleste bekend na de 3-0 zege op Kroatië in de halve finale. Dat hoopt Messi te doen met de wereldtitel op zak, want dat is de enige grote prijs die ontbreekt op zijn palmares. Het 35-jarige fenomeen werd wél al ooit wereldkampioen in de leeftijdscategorie onder 20. Dat was ruim zeventien jaar geleden, nota bene in Nederland, het land dat hij zo tegen zich in het harnas joeg met zijn gedrag in de kwartfinale. Een terugblik op die bijzondere Hollandse zomer van Messi.