Bekritiseerde Maaskant gaat het over een andere boeg gooien

Maaskant zei zaterdag na de ruime nederlaag dat hij de boel de komende wedstrijd wil gaan omgooien. „We gaan spelen met andere namen en in een andere tactiek”, aldus Maaskant tegen Fox Sports.

„Een aantal van die wedstrijden hebben we nog wel aardig gevoetbald”, zegt Maaskant over de afgelopen zeven wedstrijden, die VVV allemaal verloor. „Vandaag lieten we ons volledig voorbij wandelen door Heracles. We verdedigden dramatisch. Dat houdt in dat we op deze manier niet verder gaan”, zei Maaskant. „Of het te maken had met spanning? Dat denk ik niet. Het was gewoon kwaliteitsverschil vandaag. We hebben het niet kunnen brengen op het juiste moment. We gaan nu door met jongens die op volle kracht vooruit willen. Die zijn nu aan de beurt.”

Post

Danny Post, aanvoerder van VVV, sprak klare taal: „Dit is weer een klap. We zijn op alle punten afgetroefd. Het was gewoon een slap zooitje, we moeten ons heel erg schamen”, aldus Post.

Balende VVV-aanvoerder Danny Post, na de 6-1 nederlaag tegen Heracles. Ⓒ ANP Sport

VVV heeft nu zeven keer op rij verloren in de Eredivisie en staat op de voorlaatste plaats. Post: „We hebben genoeg gepraat. Van praten gaan we geen punten pakken. We moeten het in het veld laten zien. Ik weet op dit moment ook niet hoe het verder moet. Het heeft geen zin om elke week hetzelfde te zeggen. Ik vind het ook een beetje onzin om het elke keer over de trainer te hebben.”

VVV hervat de Eredivisie na de komende interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.