De Ligt onder de indruk van Ajax

De vorige aanvoerder geniet van het huidige Ajax en ziet zijn oude ploeggenoten nationaal en internationaal opnieuw een heel hoog niveau halen. Zelfs zonder Frenkie de Jong en hijzelf, sterkhouders van het vorige droomseizoen. Toch is de verdediger van Juve en ex-aanvoerder van Ajax niet verbaasd over het niveau van het nieuwe Ajax.

„Wel ben ik onder de indruk van hoe ze spelen. Voor Frenkie en mij zijn nieuwe spelers gekomen en iedereen die is gebleven is ook weer een jaartje ouder en rijper. Dat zie je in het spel. De trainer is er ook langer en heeft zijn ideeën dus verder kunnen inslijpen.”

Overigens volgt De Ligt Ajax niet slechts op afstand. „Ik heb ook regelmatig contact met Daley, Joël, Donny en ik sprak Dusan kortgeleden nog. Natuurlijk verwatert het allemaal wat, want het leven gaat verder. Zij zijn druk met Ajax en ik met Juventus. Het is wel mooi om te zien dat ze het zo goed doen in de Eredivisie en Champions League.”

