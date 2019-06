Afellay, die voor één seizoen tekent, onderging gisteren tijdens de eerste training van het seizoen de medische keuring en verschijnt vandaag voor het eerst op het veld.

Hoe heb jij Afellay altijd gezien?

„Ik keek vroeger vol bewondering naar hem”, zegt Ihattaren. „Door hem ben ik naar PSV gekomen, omdat ik hem op tv zag spelen. Terwijl ik in die tijd ook voor andere clubs kon kiezen. Maar Afellay was voor mij de man, de kers op de taart, om hierheen te komen. En hij komt net als ik uit Utrecht.”

Heb je al met hem kennisgemaakt?

„Ik kwam binnen en zat gelijk naast hem in de kleedkamer. Hij zei: zo, we zitten gelijk naast elkaar. Hij vertelde dat hij me veel gaat helpen, kort op de huid gaat zitten en met beide beentjes op de grond gaat houden.”

Dat laatste is toch niet nodig?

„Ik sta met beide benen op de grond, maar extra hulp is altijd mooi. Ik heb er een mentor bij.”

Het is mooi dat je vroegere idool inmiddels op alles posities op het middenveld uit de voeten kan.

Glunderend: „Ik hoop dat we samenspelen, dat ligt aan mij.”

Afellay speelde 53 interlands voor het Nederlands elftal…

„Haha, je probeert het uit me te krijgen, maar dat lukt niet!”