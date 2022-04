VIDEO Keeper maakt vanaf eigen helft winnende in blessuretijd

Bij een 1-1 stand in de eerste minuut van de blessuretijd gaf Gagno de bal een flinke trap naar voren. De stuit op de rand van het strafschopgebied werd door zijn collega aan de overkant volledig verkeerd ingeschat en viel vervolgens binnen.

Modena is de koploper in groep B van de Serie C. Door de fortuinlijke zege blijft het gat met naaste achtervolger AC Reggiana 1919 vier punten. Imolese staat in de degradatiezone.