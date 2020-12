Bas Dost: ’Ik ga bij Club Brugge vlammen als een gek’

„Club Brugge heeft laten zien dat ze me heel graag wilden hebben. Dat merkte je aan alle kanten”, zei Dost bij zijn presentatie. „Naar dat gevoel ben je als speler altijd op zoek. Ik zag het hele verhaal van de club zitten. Ik ga vlammen als een gek.”

De 31-jarige Dost komt over van de Duitse club Eintracht Frankfurt. De spits maakte dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Bundesliga vier doelpunten. Vorig seizoen kwam hij in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiedoelpunten. De 18-voudig international speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal.

Bij Brugge is hij na Ruud Vormer en Noa Lang nu de derde Nederlander in de selectie. „Ik ben Vormer bij het Nederlands elftal één keer tegengekomen, maar ken hem niet echt. Hij appte me en gaf aan dat Club Brugge een mooie club is en het leven in België goed. En dat hij het mooi vond als ik zou komen. Leuk dat hij op die manier contact zoekt”, aldus Dost.