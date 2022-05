Van der Vorst naar CAS om voorzittersverkiezing mondiale boksbond

Van der Vorst had zich aangemeld als tegenkandidaat voor de zittende Russische voorzitter Oemar Kremlev. Vlak voor het congres van de IBA in Istanbul kreeg hij te horen dat zijn kandidatuur ongeldig is verklaard.

Van der Vorst, die zich al langer zorgen maakt over de manier waarop leiding wordt gegeven aan de mondiale bond, heeft direct beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS. De voorzitter van de Nederlandse boksbond hoopt dat het CAS in een spoedprocedure nog voor de verkiezing van zaterdag uitspraak doet, zo laat Van der Vorst desgevraagd weten.

"En dat minder dan 24 uur nadat de disciplinaire commissie alle aanklachten tegen ons had verworpen"

De Nederlander deed eind 2020 al een poging om voorzitter van de mondiale federatie te worden. Hij legde het toen af tegen Kremlev. De boksfederatie verkeerde op dat moment in een bestuurlijke en financiële crisis. De olympische toekomst van het boksen is als gevolg daarvan nog altijd in gevaar.

Naast Van der Vorst kregen ook vier kandidaat-bestuursleden uit de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Zweden te horen dat ze niet mogen meedoen aan de verkiezing in Istanbul. „En dat minder dan 24 uur nadat de disciplinaire commissie alle aanklachten tegen ons had verworpen.” De betrokken bestuurders werden ervan beschuldigd de IBA-regels te hebben overtreden.