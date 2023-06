Ajax laat oog vallen op rechtsback Gaaei

De 20-jarige rechtsback van het Deense Viborg FF is een Deens jeugdinternational, die afgelopen seizoen is doorgebroken bij zijn club. Aan Gaaei hangt een prijskaartje van zo’n 4 miljoen euro. De Mexicaanse rechtsachter Jorge Sanchez, die vorige zomer voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Club America, heeft afgelopen seizoen niet aan de verwachtingen weten te beantwoorden en mag weer vertrekken.

Eerder haalde Mislintat al de transfervrije middenvelder Branco van den Boomen naar Ajax. De echt grote investeringen voor het nieuwe seizoen laten nog even op zich wachten. Daarvoor zal Ajax eerst enkele lucratieve uitgaande transfers moeten realiseren.

Met het oog daarop is er beweging rond Edson Alvarez, die afgelopen vrijdag een persoonlijk contractvoorstel heeft gekregen van Borussia Dortmund. De Mexicaan is voor de Bundesligaclub, die afgelopen seizoen nipt naast de landstitel greep, de topprioriteit voor komende zomer. Borussia Dortmund is naar verwachting bereid om een bedrag van circa 35 miljoen euro neer te tellen voor de middenvelder. Als zo’n bedrag inderdaad betaald wordt kan Mislintat nog nadrukkelijker de boer op om de selectie naar eigen inzicht in te richten.