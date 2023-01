Ruud van Nistelrooy: ’Vertrek Gakpo met z’n allen moeten verwerken’

Boscagli is op de weg terug na een kruisbandblessure en traint inmiddels weer mee met de groep, maar hij is nog niet wedstrijdfit. Fofana, een jeugdige spits die na een lange revalidatie in de winter is aangesloten bij de A-selectie, heeft in de oefenwedstrijd tegen Rot-Weiss Essen een lichte blessure opgelopen. Naast dit drietal is ook Savio niet inzetbaar. De Braziliaanse aanvaller is actief met de Braziliaanse onder 20-ploeg op het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor onder 20-teams in Colombia.

Gakpo

De grootste aderlating ten opzichte van de eerste seizoenshelft is vanzelfsprekend het verlies van Cody Gakpo, die aan het begin van de transferwindow voor een recordbedrag van 50 miljoen euro is verkocht aan Liverpool. ,,Het was een klap voor ons als staf maar ook voor de spelersgroep om Cody te verliezen. Ook voor iedereen binnen de club en de supporters. Je topspeler vertrekt. Natuurlijk gunnen we hem dat. We weten dat in de situatie waarin PSV verkeerde, dat het niet tegen te houden was. De speler was ook niet meer tegen te houden. Het was helaas niet mogelijk om hem te behouden. Maar dat hebben we wel met z’n allen moeten verwerken”, aldus Van Nistelrooy, die nog geen aanvulling van de selectie heeft gekregen en voorlopig Anwar El Ghazi de kans gaat geven om het gat dat het vertrek van Gakpo heeft achtergelaten in te vullen. ,,Hij is ook heel creatief en voegt veel rendement toe aan het team.”

Switch naar buitenspelers

Van Nistelrooy is blij dat het weer gaat beginnen en dat de lange onderbreking van de competitie van zeven weken vanwege het WK en de feestdagen erop zit. ,,Het is eventjes lekker omdat het een hectische periode was met een bizarre competitie en een Europees programma. Dan is het lekker even wat te rusten. Dat heb je na een week ook weer gehad. Dan kun je weer lekker aan het werk met de spelers in de voorbereiding. En kun je niet wachten op de eerste wedstrijd. Het is een aparte verschijning, dat je een WK hebt midden in een seizoen. Het is niet een seizoenshelft die je achter de rug hebt, want er zijn pas veertien van de 34 wedstrijden gespeeld. Er is nog tweederde van de competitie te spelen. Dat voelt ook raar na de kerst en oud- en nieuwperiode dat je nog tweederde te gaan hebt. Maar het is wat het is. We hebben naar de omstandigheden geschakeld qua vrije dagen en voorbereiding. Je hebt vijf weken de tijd om te kijken hoe het eerste gedeelte van het seizoen is gegaan en hoe we daar verder op in gaan zetten.”

„Het is duidelijk dat de switch is gemaakt naar echte buitenspelers op de flanken, ook door de beschikbaarheid van spelers. Middenvelders die we daar hadden, zoals Xavi Simons, Ismael Saibari en Guus Til, die even in de spits heeft gespeeld, kunnen weer op hun plek komen te spelen op het middenveld. We kunnen wat meer aan een speelwijze werken, omdat je de specifieke posities aan boord hebt.”