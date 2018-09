Bosz twijfelde niet over Cillessen

Cillessen staat op het punt om te vertrekken naar FC Barcelona. Afgelopen zaterdag werd de doelman wel aan de kant gehouden tijdens de competitiewedstrijd tegen Willem II.

Bosz is zich er van bewust dat Ajax tegen FK Rostov moet doorgaan naar de groepsfase van de Champions League. "We moeten gewoon winnen, dat is zo belangrijk voor Ajax en het Nederlandse voetbal." De Amsterdammers moeten in Rusland het 1-1 gelijkspel van vorige week in de ArenA zien weg te poetsen.