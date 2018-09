Van den Brom: 'Oppassen voor gemakzucht'

Van den Brom geeft het vertrouwen aan de elf spelers die vorige week in Novi Sad de basis legden voor de ruime uitzege (3-0). "Iedereen is superfit en kan gemakkelijk drie wedstrijden per week spelen. Daardoor kunnen we aan vastigheden werken en komen er automatismen in de ploeg. Vojvodina zal meer risico moeten nemen, wij gaan ons eigen spel spelen."

"Wij als staf moeten de spelers voorbereiden en ervoor zorgen dat er geen gemakzucht in de ploeg sluipt", stelt Van den Brom "In het uitduel hebben we hen afgestraft, maar ze hebben het goede gevoel weer opgepakt in de eigen competitie door te winnen en staan er niet voor niets zo goed voor."