Dani Alves keert na vijf jaar terug bij FC Barcelona

Alves kwam tot voor kort uit voor São Paulo. Bij die club vertrok de voormalig international van Brazilië in september wegens een loonconflict.

Xavi en Alves kennen elkaar goed en waren teamgenoten. In oktober liet Dani Alves al weten graag terug te keren bij de Catalanan. „Toen ik wegging heb ik gezegd dat ik altijd zou terugkeren als Barcelona me nodig heeft. Als ze me nodig denken te hebben, hoeven ze me maar te bellen. Ik weet zeker dat ik wat kan toevoegen, zeker met de vele jonge talenten die ze nu hebben.”

Volgens diverse Spaanse media heeft Dani Alves zichzelf aangeboden bij Barcelona. Ronald Koeman zag de terugkeer van de 119-voudig international niet zitten, maar opvolger Xavi was snel overtuigd.

De trainer haalt hem nu terug om wat meer ervaring in de selectie te hebben. Alves kwam vanaf 2008 acht seizoenen uit voor de Catalanen en boekte met de club vele successen. De Zuid-Amerikaan speelde 391 wedstrijden voor Barcelona en scoorde daarin 23 keer.