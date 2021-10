FC Utrecht door hattrick Bart Ramselaar ruim langs Willem II

Vanaf het begin zat er een lekker tempo in in de Galgenwaard, waar Willem II zich wilde revancheren voor een slechte week met een harde bekerexit. Midweeks werd er met 3-0 verloren van de B-keus van RKC Waalwijk. Op het gladde veld testte Derrick Köhn al vroeg of Maarten Paes bij de les was, maar de doelman bleek op zijn post. Aan de andere kant was het wel snel raak. Bart Ramselaar kreeg de bal voor zijn voeten, aarzelde niet en schoot hard raak. Enkele minuten later kwam de Utrecht-middenvelder in een soortgelijke situatie terecht, maar dit keer werd zijn inzet geblokt.

Beide ploegen hadden zo regelmatig momenten voor het vijandelijke doel, maar het was FC Utrecht dat weer het net wist te vinden. Dat gebeurde na 25 minuten weer en wederom was het Ramselaar. Dit keer van een stuk verder haalde hij hard uit en zag hij zijn schot in de kort hoek verdwijnen. Toch toonde Willem II zich niet verslagen. Bij een snelle uitbraak was de steekpass van Che Nunnely uitstekend, waarna Kwasi Wriedt de bal onder Paes door binnenschoot.

Mats Kohlert en Mark van der Maarel. Ⓒ ANP/HH

Waar de eerste helft heel vermakelijk was, begon het tweede bedrijf met een schrikmoment, toen Mike van der Hoorn na een duel met Wriedt op de lang grond bleef liggen. De verdediger werd uiteindelijk ondersteund door twee man richting de catacomben geleid, terwijl Hidde ter Avest hem verving. Het zorgde ervoor dat de tweede helft, waarin de regen hard neerdaalde, wat moeizamer op gang kwam.

Toch voetbalde na zo’n twintig minuten Willem II zich bijna naar de gelijkmaker. Köhn passeerde een paar verdedigers om vervolgens keihard de paal te treffen met zijn uithaal. Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak en wederom was het Ramselaar. De middenvelder zag via een Tilburgs been zijn bal via de binnenkant van de paal binnenvallen, waardoor hij op ietwat gelukkige wijze aan zijn hattrick kwam.

De mooiste Utrecht-goal was echter een treffer die Ramselaar niet maakte. Van net buiten het strafschopgebied krulde invaller Mohamed Mallahi de bal in de verre bovenhoek. In blessuretijd maakte Joris van Overeem het feestje voor de thuisploeg compleet.