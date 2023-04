Antwerp gaat met winst richting Belgische play-offs

Van Bommel had Vincent Janssen buiten de ploeg gelaten. Vanwege het kunstgras in Sint-Truiden werd de aanvaller met het oog op de play-offs gespaard, luidde de verklaring die Van Bommel bij betaalzender Eleven gaf. Calvin Stengs en Gyrano Kerk hadden wel een basisplaats. Zij zagen hoe Michel Ange Balikwisha kort na rust hun ploeg op voorsprong zette.

Het Nederlandse duo verdween na 75 minuten naar de kant, een kwartier nadat hun landgenoot Jurgen Ekkelenkamp was komen invallen.

Sint-Truiden kwam niet in aanmerking voor play-off 2 om Europees voetbal en was ook al veilig voor degradatie. Antwerp gaat strijden om de titel met in ieder geval koploper Racing Genk en Union. Zondagavond moet blijken of AA Gent, Club Brugge of Standard Luik zich bij dat drietal voegt.