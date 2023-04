Club Brugge dankzij zevenklapper en goal Lang naar play-offs om landstitel

De club van voetballers Bjorn Meijer en Noa Lang begon aan de laatste speelronde van de reguliere competitie met evenveel punten als Gent, dat een beter doelsaldo had. Brugge deed thuis alles wat het moest doen en won met 7-0. Lang maakte het vierde doelpunt en gaf de assist bij de eerste van drie treffers van Ferran Jutglà.

Gent kwam thuis tegen Oostende in de tweede helft op achterstand door een doelpunt van Fraser Hornby. Hugo Cuypers maakte nog gelijk, maar de bezoekers wonnen door de goal van Nick Batzner en hielden Gent zo van de vierde plaats. Koploper Racing Genk (2-2 bij Charleroi), Union (4-2-zege bij Kortrijk) en Antwerp, dat eerder op de dag met 1-0 won bij STVV, waren al zeker van de play-offs om de titel.

Zulte Waregem verloor met 3-2 van Cercle Brugge en degradeert na Seraing en Oostende ook uit de hoogste klasse. Zulte, met de van Brugge gehuurde Ruud Vormer, kwam nog terug van een vroege 2-0-achterstand, maar de treffer van Thibo Somers in de slotfase werd de ploeg fataal.

Ook zege Van Bommel en Antwerp

FC Antwerp heeft de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen in de hoogste klasse van het Belgische voetbal gewonnen. De ploeg van coach Mark van Bommel versloeg Sint-Truiden met 1-0. Voor de thuisploeg zit deze voetbaljaargang erop. Antwerp gaat verder in play-off 1, de strijd om de landstitel.

Van Bommel had Vincent Janssen buiten de ploeg gelaten. Vanwege het kunstgras in Sint-Truiden werd de aanvaller met het oog op de play-offs gespaard, luidde de verklaring die Van Bommel bij betaalzender Eleven gaf. Calvin Stengs en Gyrano Kerk hadden wel een basisplaats. Zij zagen hoe Michel Ange Balikwisha kort na rust hun ploeg op voorsprong zette.

Antwerp viert de winnende treffer tegen Sint-Truiden. Ⓒ ANP/HH

Het Nederlandse duo verdween na 75 minuten naar de kant, een kwartier nadat hun landgenoot Jurgen Ekkelenkamp was komen invallen.

Sint-Truiden kwam niet in aanmerking voor play-off 2 om Europees voetbal en was ook al veilig voor degradatie. Antwerp gaat strijden om de titel met in ieder geval koploper Racing Genk en Union. Zondagavond moet blijken of AA Gent, Club Brugge of Standard Luik zich bij dat drietal voegt.