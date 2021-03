Ook Jong Oranje stelt teleur: ’Te wild, te ondoordacht’

Van de Looi was wel te spreken over de start van de wedstrijd. „We begonnen nog wel goed en creëerden in het begin nog het een en ander, vooral uit spelhervattingen. We scoorden ook uit een corner. Ik denk dat we terecht op 1-0 kwamen”, aldus de coach die Roemenië kort na de openingstreffer van Perr Schuurs alweer langszij zag komen.

„Het tegendoelpunt was kenmerkend voor ons spel deze avond. We verloren de bal, door slordig kort spel, op 25 of 30 meter van ons doel. Daardoor moesten we een overtreding maken en de vrije trap schoten zij er prachtig in.”

Bondscoach Erwin van de Looi was niet tevreden na afloop. Ⓒ BSR Agency

Nederland kwam na die gelijkmaker nooit echt meer lekker in de wedstrijd. „We herstelden ons wel wat”, vond Van de Looi. „Zeker in de beginfase van de tweede helft. Daarna werden we weer slordig. De wil om te winnen was er wel, er werd keihard gewerkt. Daar was niets op aan te merken. Iedereen ging er wel voor.”

"Je had het jezelf makkelijker kunnen maken"

Jong Oranje scoorde in de kwalificatie richting het EK heel veel, maar wist nu bijna geen kansen te creëren. Van de Looi: „Het was eigenlijk te wild, te ondoordacht. Te weinig volgens ons plan. Daardoor stonden we vaak niet goed en gingen we ook te veel lange ballen spelen. Daardoor haalden we onszelf uit de wedstrijd en werd het een ’omschakelwedstrijd’. Dat is gevaarlijk, want daar zijn de Roemenen goed in.”

Door het puntenverlies ligt er zaterdag behoorlijk wat druk op de ontmoeting met Duitsland, dat woensdag met 3-0 van Hongarije won. „Je had het jezelf makkelijker kunnen maken door hier drie punten te pakken. Dat hebben we niet gedaan. We moeten ons herstellen. Het is vooral belangrijk dat we beter gaan spelen. Dan kun je ook verliezen of gelijkspelen, maar het is jammer als je zelf niet de maximale prestatie hebt geleverd”, besloot Van de Looi.

Teun Koopmeiners wint een kopduel. Ⓒ HH/ANP

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners was alles behalve tevreden na de openingswedstrijd. „We kunnen veel beter, dat is een feit”, aldus de aanvoerder. „De eerste helft kregen we nog wel wat goede kansen. De tweede helft creëerden we heel weinig, bijna niets.”

"Dat betekent dat je wat extra gas moet geven de volgende wedstrijd"

„Qua punten zit je er nog middenin. Uiteindelijk blijft het doel voor de wedstrijd van zaterdag tegen Duitsland hetzelfde, we willen winnen. Natuurlijk staan we er nu wat moeizamer voor. Dat betekent dat je wat extra gas moet geven de volgende wedstrijd.”

Nederland wist weinig te creëren tegen de Roemenen. „Ze speelden met vijf verdedigers en stonden kort op elkaar. Daarnaast waren wij als team veel te slordig”, zei Koopmeiners, die doelman Kjell Scherpen nog een paar keer goed zag redden. „We gaven hun die kansen, wat heel onnodig is. Dat moeten we de volgende wedstrijd beter doen.”

Noa Lang werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ⓒ HH/ANP

Noa Lang

Noa Lang werd woensdag uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar daar had hij weinig aan. De aanvaller van Club Brugge was net als zijn ploeggenoten teleurgesteld in de start van het toernooi.

„We begonnen goed aan de wedstrijd. We kwamen vrij snel op 1-0 en in principe was er niets aan de hand”, aldus Lang, die in oktober Ajax verliet voor het Belgische avontuur. „Toen zij kort daarna de 1-1 maakten, leek het wel of we in de war raakten. We waren het kwijt. Er kwam iets in het team van: we moeten gaan uitkijken. Voor counters of wat dan ook. We zakten gewoon weg, vooral de tweede helft.”

"Het is dat Kjell een paar ballen heel goed pakt, anders kun je de wedstrijd ook nog verliezen"

„We waren vooral heel slordig in balbezit en maakten veel foute keuzes. Af en toe speelden we te gehaast of was het baltempo juist te laag”, aldus Lang, die doelman Kjell Scherpen dankbaar was voor zijn twee reddingen in de slotfase. „We moeten eerlijk zijn, op het einde heeft Roemenië de grootste kansen gehad. Het is dat Kjell een paar ballen heel goed pakt, anders kun je de wedstrijd ook nog verliezen.”

Kjell Scherpen hield Oranje op de been in Boedapest. Ⓒ BSR Agency

Veel ogen zijn bij het EK gericht op Lang, die bij Club Brugge al snel uitgroeide tot een van de smaakmakers. „Ze proberen kort op me te zitten, met kleine trapjes hier en daar”, zei hij na het openingsduel. „Ik heb wel het gevoel dat ik een speler ben die het verschil kan maken en beslissend kan zijn. Dat is vandaag niet echt gelukt, al ben ik wel een paar keer dreigend geweest.”

„1-1 is natuurlijk jammer, maar we moeten ook niet doen alsof het nu klaar is. We moeten de focus houden, deze wedstrijd goed nabespreken en weer aan de slag gaan. Er is niets aan de hand”, aldus Lang, die in de slotfase wat vermoeid was, kramp kreeg en werd vervangen door Brian Brobbey. Vorige maand werd de jeugdinternational getroffen door het coronavirus, waar hij inmiddels weer van hersteld is.

Botman en Gakpo

Sven Botman en Cody Gakpo keren zaterdag in de belangrijke wedstrijd tegen Jong Duitsland terug in de basisformatie van Jong Oranje. Beide spelers startten woensdag op de bank. Botman en Gakpo keerden net terug van blessures en werden daarom tegen de Roemenen nog gespaard. Gakpo viel het laatste half uur wel in.