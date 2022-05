’Championship-speler komt op televisie uit de kast’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De voetballer, naar verluidt nog in zijn tienerjaren, voelt zich comfortabel als homo in het profvoetbal en zou de volledige steun van zijn voetballers en club hebben. De speler zou zijn collega’s niet lang geleden hebben ingelicht over zijn geaardheid. „De spelers zijn veel meer geïnteresseerd in hoe hij speelt en traint”, zou een bron hebben gezegd tegen The Sun.

Op dit moment is er een openlijk homoseksuele speler actief in het profvoetbal, de 22-jarige Josh Cavallo van Adelaide United. In Engeland is alleen Justin Fashanu openlijk uit de kast gekomen, in 1990. De oud-speler van onder meer Norwich City en Nottingham Forest pleegde zeven jaar na zijn coming out tragischerwijs zelfmoord. Thomas Hitzlsperger en Thomas Beattie kwamen later ook uit de kast, maar zij hadden hun actieve loopbaan toen al beëindigd.

De naar Fashanu vernoemde foundation is verheugd met het aanstaande nieuws: „Dit is hoopgevend nieuws en toont aan dat er stappen zijn gezet in de samenleving en in het voetbal. Hopelijk plaveit dit de weg voor anderen.”