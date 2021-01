Video: Memphis Depay begint nieuwe jaar met lunch met giraffe

Depay begon het nieuwe jaar op een bijzondere manier, namelijk met... het voeren van een giraffe! Op zijn Instagram-account is te zien dat de 26-jarige aanvaller een klik heeft met het dier, want de giraffe eet uit de hand van Depay zonder dat die het beest aan hoeft te kijken.

Depay vervolgt de Franse competitie woensdag met een thuiswedstrijd tegen RC Lens. Lyon is koploper op doelsaldo in Frankrijk, concurrent Lille heeft met +19 een minimale achterstand van één doelpunt op Depay en consorten. Paris Saint-Germain, de nummer 3 in de Ligue 1, heeft een punt achterstand op beide clubs.

