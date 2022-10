Ricardo Moniz bereid om ver te gaan in strijd tegen racisme: ’Dan stap ik naar de UEFA’

De 58-jarige Moniz besloot afgelopen weekeinde met zijn ploeg van het veld te stappen nadat een van zijn spelers oerwoudgeluiden naar zijn hoofd kreeg geslingerd door fans van tegenstander Honvéd. Hij kreeg daarop een rode kaart van de scheidsrechter. „Het gaat gewoon te ver. Het is al te vaak voorgekomen. Ik ben er klaar mee. Ik ben benieuwd of ze me gaan schorsen om die rode kaart. Als dat gebeurt ga, ik naar de UEFA. Het is gewoon klaar”, aldus de Rotterdamse oefenmeester tegenover de NOS.

Volgens Moniz speelde alles en iedereen in het stadion de vermoorde onschuld. Niemand, van de trainer van de tegenstander tot de arbiter, hoorde schijnbaar iets, ook al gaf hij het meermaals aan. „Ze horen nooit wat, maar ze willen dingen soms ook niet horen. Daarom ben ik hier nu zo extreem en keihard in. Al moet ik alleen de strijd aangaan, dat interessant met niets.” Moniz voelt echter veel steun. „Ik weet zeker dat dit gezien alle reacties een positieve uitwerking gaat krijgen.”

Moniz was in 2019 trainer van Excelsior toen zijn speler Ahmad Mendes Moreira door FC Den Bosch-fans racistisch werd bejegend. De coach heeft helaas dus ’ervaring’ op dit gebied. Hij vindt dat ook in ons land nog flinke stappen te zetten zijn. ,,Er destijds eigenlijk niets gedaan. Helemaal niets. Alles wat gebeurde was vooral voor de bühne. Terwijl wij als Nederland zo’n grote naam hebben op het gebied van tolerantie, met voetbal als grootste uithangbord, hebben we toen gigantisch gefaald. Niemand is destijds aangepakt of opgesloten.”

FC Den Bosch deelde naar aanleiding van het incident aan meerdere supporters een stadionverboden uit.