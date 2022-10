Trainer Moniz in Hongarije een maand geschorst na actie tegen racisme

De Nederlander krijgt de straf omdat hij eerder tijdens een wedstrijd nadrukkelijk protesteerde, omdat de fans van de tegenstander zich racistisch gedroegen tegen spelers van zijn elftal. Moniz kreeg daarvoor de rode kaart.

Sportdirecteur Attila Dragóner van Zalaegerszegi TE laat weten volledig achter de trainer te staan. „We betreuren het dat we hem de komende vier wedstrijden moeten missen, maar we staan op het standpunt dat voor racisme geen plaats is op de velden. Achter dat principe blijven we staan. We zullen daarom sterker uit deze situatie komen.”