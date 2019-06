UCI schorst Preidler en Denifl

Het gaat om de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler. Zij bekenden eerder al klant te zijn geweest van de omstreden sportarts Mark Schmidt.

De UCI gaat met de schorsingen mee in het besluit van de Oostenrijkse antidopingorganisatie ÖADR, die oordeelde dat Preidler en Denifl de antidopingregels hebben geschonden.

Beide wielrenners zijn voor vier jaar geschorst, van 5 maart 2019 tot 4 maart 2023. Preidler en Denifl kunnen nog in beroep bij sporttribunaal CAS.

Eerder schorste de UCI al de Italiaan Alessandro Petacchi, de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic en de Kroaat Kristijan Durasek.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. De arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdachte in het onderzoek.