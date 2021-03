Robin Haase in Rotterdam onderuit tegen Andy Murray

Nadat Haase de eerste set eenvoudig met 6-2 had gewonnen, trok hij in de tweede set na een levendig gevecht in de tiebreak aan het kortste einde (6-7). In de derde en beslissende set nam Haase een 3-0 voorsprong waarna Murray zes games op rij won en de partij op zijn naam schreef: 6-3.

Haase, afgezakt naar plek 189 op de wereldranglijst, deed al voor de dertiende keer mee in Ahoy. Murray, de winnaar van het toernooi in 2009, ontving net als Haase een wildcard en is voor de zesde keer van de partij in Rotterdam.

In de tweede ronde neemt Murray het op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Andrej Roeblev en de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

Andy Murray. Ⓒ AP

Na de uitschakeling van Haase is er nog één Nederlandse deelnemer in het enkelspel. Later in de week komt Botic van de Zandschulp in actie tegen de Kroaat Borna Coric.