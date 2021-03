Nieuwe job als coach voor Raemon Sluiter

De 24-jarige Griekspoor staat momenteel op plaats 140 van de wereldranglijst en is Botic van de Zandschulp (ranking 151) onlangs gepasseerd. Beide spelers worden namens de Nederlandse tennisbond begeleid door Dennis Schenk, maar die kan niet altijd meereizen en woont op het Spaanse eiland Mallorca.

,,Raemon zal dit jaar tien tot vijftien weken met me meegaan en voor Dennis geldt hetzelfde’’, meldt Griekspoor. ,,En als Dennis niet in Nederland is, train ik elke dag met Raemon.’’

Sluiter werkte vier jaar met veel succes samen met Kiki Bertens, die hij naar de vierde plaats op de wereldranglijst loodste. Vorig jaar was hij kort de coach van de Duitse Julia Görges. Zij zette aan het einde van dat coronaseizoen een punt achter haar loopbaan.