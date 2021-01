’Als Ajax komt, is PSV kansloos voor Toby Alderweireld’

Natuurlijk gaat het over de kraker in de Eredivisie tussen Ajax en PSV. De Amsterdammers hebben zich versterkt met spits Sébastien Haller, die voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Haller kan meteen spelen in de topper. „Al is het waarschijnlijk dat hij op de bank begint”, zegt Verweij. Driessen snapt daar weinig van en zou hem meteen in de basis zetten tegen PSV. „Met Haller moet Ajax kampioen worden.”

In deze transferperiode zijn de verhoudingen in de Eredivisie meteen duidelijk geworden, vindt Driessen. „Want waar Ajax even 22,5 miljoen euro aftikt voor een paniekaankoop, moet Feyenoord het doen met Lucas Pratto. Een Argentijnse huurling, die bij River Plate al heel lang op de bank zit.”

Ook wordt er weer over de grens gekeken, bijvoorbeeld naar de situatie van Donny van de Beek. Verweij: „Geef die jongen de tijd, misschien komt het goed.” Volgens Driessen kan hij beter direct worden verhuurd. „Hij wordt bij Manchester United aan het lijntje gehouden. Vervelend, want het EK komt eraan. En hij kan best belangrijk zijn voor het Nederlands elftal.”

Verder in de podcast Kick-off: een volle Johan Cruijff ArenA, dichterbij dan we misschien denken? Waar ligt de toekomst van Toby Alderweireld, bij PSV of toch Ajax?