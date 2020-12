Nedved beledigt scheidsrechter en moet voorlopig toekijken bij Juventus

Nedved, oud-speler van de ’Oude Dame’, is tot 21 december verbannen van de club en moet ook nog een boete van 10.000 euro betalen, oordeelde een sportrechter in Italië. Paratici is geschorst tot 14 december. Het duo beschimpte de arbiter vanaf de tribune.

Paratici kwam vorige week ook al negatief in het nieuws. Hij zou valse verklaringen hebben afgelegd aan officieren van justitie in een onderzoek naar onregelmatigheden bij het Italiaanse taalexamen van de Uruguayaanse aanvaller Luis Suarez in september. Juventus deed toen een poging de speler, die bij FC Barcelona overbodig was geworden, naar Turijn te halen via een snel verkregen Italiaans paspoort.