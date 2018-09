'Bij Jong Oranje al een goed koppel'

Net als de Kerkhofjes zijn de gebroeders De Jong erg close. "Wij zijn broers die altijd veel samen doen. We gaan altijd samen op vakantie en bellen elkaar elke dag”, vertelde Siem in het Philips Stadion na ondertekening van zijn éénjarige huurcontract.

Intensief reisschema

De hereniging van de broers De Jong wordt bejubeld door vader George en moeder Loekie, die zich de afgelopen elf jaar bij wijze van spreken in tweeën moesten delen om hun voetballende zoons te zien spelen. Sinds Siem in 2005 van De Graafschap overstapte naar Ajax en Luuk zijn eigen route volgde vanuit Doetinchem via FC Twente, Borussia Mönchengladbach en Newcastle United naar PSV hielden zij er elk voetbalweekend een intensief reisschema op na.

Thuis in Doetinchem hebben pa en ma De Jong een prominente plek ingeruimd voor een foto van het oefenduel Bayern München-Nederland uit 2012. Na rust speelden Siem en Luuk samen in het Oranje-shirt en dat leverde een mooi plaatje op, zoals er dit seizoen nog vele zullen volgen.

Klik

Siem de Jong ziet het helemaal zitten om samen te spelen met zijn jongere broer. "We hebben sowieso een klik in het veld door de manier waarop we allebei spelen. Luuk is een balvasthoudende spits en ik ben een middenvelder, die graag cirkelt rondom een spits. We hebben ervaren, dat het tussen ons in het veld goed klikt in de jeugd van De Graafschap, gedurende één helft bij Oranje in het oefenduel met Bayern München en bij Jong Oranje.”

Bij de belangrijkste Nederlandse jeugdploeg was Cor Pot toentertijd de bondscoach. "Dat was een goed koppel. Luuk stond diepe spits en Siem erachter. Luuk is een balvaste spits en dat is ideaal voor Siem als middenvelder met veel diepgang”, aldus Pot. "Ze vonden elkaar goed in het veld, maar het was ook weer niet zo dat ze elkaar op een overdreven manier zochten. Het zijn allebei eerst en vooral teamspelers met oog voor anderen. Ik vind Siem een iets meer gepolijste voetballer. Hij is technisch wat verfijnder dan Luuk, die weer enorm sterk is in de lucht. Ik denk dat Siem een heel goede aanwinst is voor PSV, als hij tenminste gevrijwaard blijft van blessures.”

EREDIVISIE

Bekijk ook de uitslagen, karakteristieken en stand in de eredivisie.